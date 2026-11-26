Ein Eilantrag gegen die Programmreform ist unzulässig. (Deutschlandradio)

Geklagt hatte der CDU-Politiker und ehemalige DDR-Bürgerrechtler Günter Nooke. Das Verwaltungsgericht Köln entschied, ein einzelner Beitragszahler könne die Einstellung von Radiosendungen nicht durch gerichtlichen Eilrechtsschutz verhindern. Der Antrag sei unzulässig. Gegen den Beschluss können die Beteiligten Beschwerde einlegen.

deutschlandfunk. Nooke ist auch Präsident des Vereins Informationsqualität. Der Verein unterstützt unter anderem Musterverfahren zur Einhaltung der Rundfunkrechtsordnung. Mit dem Eilantrag gegen das Deutschlandradio wollte er erreichen, dass die für Anfang kommende Woche angekündigte Programmreform des Deutschlandfunks vorerst nicht vollzogen wird. Der Verein argumentierte, das Deutschlandradio müsse zuerst die gesetzlich vorgeschriebenen Prüf- und Darlegungsverfahren durchlaufen. Bevor es keine Leistungsanalyse vorgenommen habe, dürfe das Rundfunkprogramm nicht geändert werden. Über die geplanten Änderungen unseres Programms können Sie sich im Internet informieren, und zwar auf der Seite: mehr de . [AZ: 6 L 2470/26]

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.