Bundesbauministerin Verena Hubertz, SPD (Katrin Luxenburger/dpa)

Die Zahl der Genehmigungen sei kontinuierlich gestiegen, sagte die SPD-Politikerin in Berlin. Viele Kommunen nutzten die neuen Spielräume. Durch das Gesetz können Wohngebäude mit Zustimmung der Gemeinde auch dann errichtet oder aufgestockt werden, wenn dafür von Bebauungsplänen abgewichen wird oder noch kein solcher Plan vorliegt. In begründeten Fällen ist es auch möglich, von Lärmschutzvorgaben abzuweichen.

Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen betonte, das Gesetz habe Genehmigungsverfahren zwar beschleunigt. Die Baukosten seien aber nach wie vor so hoch, dass sich neue Wohnungen mit bezahlbaren Mieten nicht finanzieren ließen.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.