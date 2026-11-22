Matthias Lammert (Andreas Arnold / dpa )

Wenn so etwas geschehe, zeuge es von einem fehlgeleiteten Verständnis dessen, wozu Politik eigentlich da sei, sagte der CDU-Politiker bei einem Festakt in Mainz zur Erinnerung an die erste Sitzung der Beratenden Landesversammlung vor 80 Jahren. Ein Parlament sei keine beliebige Showbühne oder Kulisse. Eine Debatte sei kein Wettbewerb, bei dem die größte Provokation die meiste Reichweite verspreche. Es dürfe niemals so weit kommen, dass sich der demokratische Diskurs der Logik der Aufmerksamkeits- und Klickökonomie unterwerfe.

Lammert bezeichnete die konstituierende Sitzung der Beratenden Landesversammlung vor 80 Jahren, am 22. November 1946, als die Geburtsstunde des Parlamentarismus in Rheinland-Pfalz. Frauen und Männer hätten nach zwölf Jahren Nazi-Terror miteinander um Wege und Lösungen gestritten, um Mehrheiten gerungen und wesentliche Entscheidungen getroffen. 1946 sei es darum gegangen, der Demokratie eine Verfassung zu geben. Heute gehe es darum, die Demokratie gegen innere und äußere Feinde zu verteidigen.

Bundesverfassgungsgerichtspräsident Harbarth: Rheinland-Pfalz schuf eine für das werdende Grundgesetz vorbildhafte Landesverfassung

Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, betonte, die Beratende Landesversammlung habe eine für das werdende Grundgesetz vorbildhafte Landesverfassung geschaffen. Die Geschichte von Rheinland-Pfalz nach dem Zweiten Weltkrieg zeige, Demokratie und Freiheit, Wirtschaft und Zusammenhalt könnten auch da gedeihen, wo man sie für ganz entfernt, verschwindend oder verloren gehalten habe.

Das Gremium sollte eine Verfassung für das neu gebildete Bundesland erarbeiten. Es tagte nicht im Mainzer Deutschhaus, wo heute der Landtag sitzt, sondern im Koblenzer Stadttheater.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.