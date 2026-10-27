Wetter
Ein Tief bei Island lenkt milde Luft ins Land

Der Wetterbericht, die Lage: Ein Tief bei Island lenkt vorübergehend milde Luft aus südwestlichen Richtungen nach Deutschland. In der zweiten Wochenhälfte setzt sich hoher Luftdruck durch.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Heute an der Nordsee stark bewölkt, sonst wechselnd wolkig, im Süden auch länger sonnig. Höchstwerte 13 bis 18, im Südwesten bis 20 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, im Norden am Nachmittag einzelne Schauer. Im Osten und Südosten langsam abziehender Regen. Temperaturen 10 bis 16 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag im Norden und Osten stark bewölkt und etwas Regen. Im Westen und Süden Wechsel aus Sonne und Wolken, im Südwesten länger sonnig. 8 bis 16 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.