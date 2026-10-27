Die Vorhersage:
Heute im Norden gebietsweise abziehender Regen und nur zögerliche Wolkenauflockerungen. Sonst im Tagesverlauf zunehmend heiter. Höchstwerte 13 bis 18, im Südwesten bis 20 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, im Norden am Nachmittag einzelne Schauer. Im Osten und Südosten langsam abziehender Regen. Temperaturen 11 bis 16 Grad.
Heute im Norden gebietsweise abziehender Regen und nur zögerliche Wolkenauflockerungen. Sonst im Tagesverlauf zunehmend heiter. Höchstwerte 13 bis 18, im Südwesten bis 20 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, im Norden am Nachmittag einzelne Schauer. Im Osten und Südosten langsam abziehender Regen. Temperaturen 11 bis 16 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag im Norden und Osten stark bewölkt und etwas Regen. Im Westen und Süden Wechsel aus Sonne und Wolken, im Südwesten länger sonnig. 8 bis 16 Grad.
Am Donnerstag im Norden und Osten stark bewölkt und etwas Regen. Im Westen und Süden Wechsel aus Sonne und Wolken, im Südwesten länger sonnig. 8 bis 16 Grad.
Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.