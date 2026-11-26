Nach Angaben der Regionalregierung kam ein Besatzungsmitglied ums Leben. Sechs weitere Seeleute erlitten Unterkühlungen. Das unter maltesischer Flagge fahrende Schiff hatte rund 1,2 Millionen Liter Diesel geladen. Ob Treibstoff ins Meer gelangte, war zunächst unklar. Die Behörden aktivierten einen Notfallplan. Ein Spezialschiff der spanischen Seenotrettung soll eine mögliche Verschmutzung des Gebiets untersuchen. Zugleich wird die Lage von einem Flugzeug aus beobachtet.
Der Tanker war auf dem Weg nach Barcelona und hatte nordöstlich von Ibiza Wassereinbruch gemeldet.
Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.