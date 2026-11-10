In Kiew ist nach russischen Angriffen am Wochenende teilweise der Strom ausgefallen. (picture alliance / Anadolu / Danylo Antoniuk)

Ein weiterer Angestellter sei beim Beschuss eines in der Nähe liegenden Wärmekraftwerks umgekommen, teilte die IAEA mit. Angaben dazu, von wem die Angriffe verübt wurden, machte die Organisation nicht. IAEA-Direktor Grossi verurteilte die Angriffe scharf.

Bei russischen Drohnenangriffen auf die Stadt Odessa starben nach Angaben aus Kiew drei Menschen. Die Ukraine griff indes eine der größten Ölraffinerien in der Nähe von Sankt Petersburg aus der Luft an. Nach Angaben des Regionalgouverneurs wurde auch ein Wohnhaus getroffen. Eine Frau sei getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.