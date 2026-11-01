Die UNO-Weltnaturkonferenz COP17 fand in Armeniens Hauptstadt Jerewan statt. (picture alliance / Xinhua News Agency / Chen Junfeng)

Die Delegierten verabschiedeten in der armenischen Hauptstadt Eriwan den sogenannten Eriwan-Pfad. Darin wird ein schnelleres Handeln etwa beim Abbau schädlicher Subventionen, der Aufstockung von Finanzmitteln für Entwicklungsländer und der Angleichung nationaler Ausgaben an die Artenschutzziele festgelegt. Allerdings bleibt die Finanzierung der Maßnahmen unklar. ⁠

Die zweiwöchige Konferenz COP17 diente der ersten globalen Überprüfung des vor vier Jahren in Montreal vereinbarten Weltnaturabkommens. Die Delegierten kamen zu dem Schluss, dass die bisherigen Fortschritte nicht ausreichten. Das damals vereinbarte Rahmenwerk ⁠sieht unter anderem vor, bis 2030 30 Prozent der Land- und Meeresflächen unter ⁠Schutz zu stellen, 30 Prozent der geschädigten Ökosysteme wiederherzustellen ⁠und jährlich 200 Milliarden Dollar für den Erhalt ‌der Artenvielfalt zu mobilisieren.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.