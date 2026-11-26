Einigung in Tarifverhandlung der Metall- und Elektroindustrie (picture alliance / dpa / Florian Wiegand)

Der Verhandlungsführer für den Arbeitgeberverband Südwestmetall, Krause, sagte, es gebe nun eine Antwort auf die Frage, wie Löhne erhöht und gleichzeitig in Deutschland wieder investiert werden könne. Er betonte, die Branche befinde sich in der größten Strukturkrise seit Gründung der Bundesrepublik. IG-Metall-Chefin Benner sagte, der Tarifvertrag sei ein klares Zukunftssignal.

Die Gewerkschaft hatte optionalen Abweichungen von der 35-Stunden-Woche zugestimmt. Unbezahlte Mehrarbeit und Lohnverzicht sollen zeitlich begrenzt möglich sein, um zukunftsträchtige Investitionen mit Arbeitnehmerbeiträgen zu stützen. Dafür wurde eine Obergrenze von 8 Prozent der tariflichen Entgelte der Beschäftigten festgelegt.

Zudem vereinbarten die Tarifpartner für die rund 1,7 Millionen Beschäftigten der Tarifgebiete NRW und Baden-Württemberg bei einer Laufzeit von 25 Monaten Gehaltserhöhungen von 4,3 Prozent in zwei Stufen - im Main 2027 und im April 2028. Dazu kommt noch eine Einmalzahlung im März 2027. Sie soll je nach Wirtschaftskraft des Unternehmens zwischen 150 und 450 Euro betragen. Dieser Pilotabschluss soll auf die übrigen Tarifgebiete übertragen werden, empfehlen IG Metall und Gesamtmetall ihren regionalen Gliederungen.

Produktion im Lande halten

Die Betriebe hätten jetzt ein Instrument zur Verfügung, um Produktion im Lande zu halten, wieder Investitionen und Innovationen am Standort Deutschland zu ermöglichen und damit auch Industriearbeitsplätze zu sichern, sagte NRW-Metall-Chef Arndt G. Kirchhoff. Wenn die Betriebsparteien zusammenwirkten, könne das Instrument zu neuer Dynamik beitragen.

Beide Seiten appellierten an die Bundesregierung, ihre Industriepolitik zu verbessern. "Von diesem Abschluss kann ein Aufbruch ausgehen, eine Re-Industrialisierung", sagte Gesamtmetall-Chef Udo Dinglreiter.

Weiter Gesprächsbedarf

Mit dem Abschluss von Mannheim sind zentrale Bereiche der deutschen Industrie zunächst befriedet, wenn der Pilotvertrag auf die übrigen Tarifgebiete übertragen wird und dann für 3,7 Millionen Beschäftigte gilt. An vielen Stellen besteht aber weiterer Gesprächsbedarf. Unter anderem hat der Automobil-Konzern Mercedes-Benz geringere Arbeitskosten und eine Abkehr von der 35-Stunden-Woche verlangt. Als Mitglied des Arbeitgeberverbands Südwest sei auch Mercedes berechtigt, das neue Instrument zu nutzen, erklärte Verhandlungsführer Peter Sebastian Krause.

Konflikt bei Volkswagen-Konzern

Harte Auseinandersetzungen stehen zudem beim Volkswagen-Konzern an, wo seit dieser Woche über den Haustarif gesprochen wird. Europas größter Autobauer hat bei der Kernmarke mit hohen Kosten zu kämpfen und will weitreichende Sparmaßnahmen durchzusetzen. Die VW-Führung hat daher zehn Tarifverträge für die rund 120.000 Beschäftigten gekündigt. Das Management verlangt Nullrunden und unbezahlte Mehrarbeit bei entsprechender Auftragslage. Warnstreiks bei VW im neuen Jahr sind nach einer ersten Verhandlungsrunde in Emden wahrscheinlich.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.