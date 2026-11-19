UniCredit übernimmt die Commerzbank. (Peter Kneffel/dpa)

Bundesfinanzminister Klingbeil sagte der Nachrichtenagentur Reuters, er habe zusammen mit UniCredit-Chef Orcel eine gemeinsame Basis gefunden. Die Bundesregierung werde nun einen geordneten Übergang der Kontrolle unterstützen.

Commerzbank soll an Frankfurter Börse gelistet bleiben

Den Angaben zufolge hat die UniCredit unter anderem zugesagt, dass die Commerzbank an der Frankfurter Börse gelistet bleiben soll und wesentliche Entscheidungen weiterhin in Deutschland getroffen werden. Die Bundesregierung verzichtet darauf, zwei Mitglieder für den Aufsichtsrat zu nominieren.

Der Betriebsratsvorsitzende der Commerzbank, Uebel, äußerte sich zurückhaltend zu der Einigung. Er freue sich über das Bekenntnis zum Standort Frankfurt. Wenn bestehende Vereinbarungen respektiert würden, werde es vielleicht keine jahrelangen Gefechte geben.

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Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.