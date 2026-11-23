Wegen eines Streiks der Fluglotsen könne der reguläre Betrieb nicht gewährleistet werden, teilte das für die Flugverkehrskontrolle zuständige Unternehmen Skeyes mit. Die Fluglotsen beteiligen sich mit ihrem Ausstand an einem landesweiten Streiktag mehrerer Branchen gegen die Sparpolitik der Regierung von Premierminister De Wever.
Reisende wurden aufgefordert, sich bei ihren Fluggesellschaften über den Status ihrer Flüge zu informieren.
Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.