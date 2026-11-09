Das statistische Bundesamt in Wiesbaden (Bildagentur-online / Universal Ima / Bildagentur-online / Schoening)

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, zogen von Januar bis September knapp 23.800 Syrer nach Deutschland. Gleichzeitig zogen fast genau so viele weg. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ging die Einwanderung aus Syrien um mehr als 40 Prozent zurück. Seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Assad im Dezember 2024 geht auch die Zahl der Asylanträge von Menschen aus Syrien zurück. Von Januar bis September dieses Jahres gab es 6.700 Erstanträge auf Asyl - rund 65 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Nach Angaben der Statistiker leben derzeit 1,28 Millionen Menschen mit syrischer Einwanderungsgeschichte in Deutschland. 19 Prozent von ihnen sind hier geboren. Insgesamt besitzen 30 Prozent die deutsche Staatsbürgerschaft.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.