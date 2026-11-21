Der israelische Oppositionsführer Gadi Eisenkot (Ilia Yefilmovich / AFP)

Der derzeit aussichtsreichste Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten, der Oppositionspolitiker Eisenkot, schlug eine Minderheitsregierung vor. Diese wäre in der Knesset auf die Unterstützung arabischer Parteien angewiesen. Deren Beteiligung an einer Mehrheitskoalition hatte Eisenkot vor der Parlamentswahl abgelehnt. Seine Mitte-Partei Jaschar war aus der Abstimmung Ende Oktober als zweitstärkste Kraft hinter dem Likud von Ministerpräsident Netanjahu geworden und hatte von Präsident Herzog den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Eisenkot wäre zwar auch zu einer Zusammenarbeit mit dem Likud bereit, pocht jedoch auf Netanjahus Ablösung. Dieser wiederum schließt jegliche Zusammenarbeit mit arabischen Parteien aus, weshalb auch für ihn keine Mehrheit in Sicht ist.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.