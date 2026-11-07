Nach CAS-Urteil

Die russische Eishockey-Nationalmannschaft - hier vor einem Spiel gegen Belarus im Jahr 2022. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Sergei Savostyanov)

Ausgangspunkt der Diskussion ist eine Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs CAS, dass Russland an internationalen Turnieren teilnehmen darf. Der Eishockey-Weltverband bekräftigte nun seine Ablehnung dieser Entscheidung, sicherte aber zugleich zu, dass er die vom Gericht geforderten Schritte für eine russische Rückkehr einleiten werde. Allerdings betonte der Weltverband, dass er dabei seiner Verantwortung gerecht werden müsse, den internationalen Wettbewerb zu erhalten und den Sport als Ganzes zu schützen. Dazu sollten nun Gespräche mit allen betroffenen Verbänden geführt werden, darunter auch dem russischen. Ziel sei, "einen konstruktiven Weg zu finden, der den Interessen des weltweiten Eishockeys dient."

DEB erwägt Abgabe der WM

Die Entscheidung des Sportgerichtshofs hat den Deutschen Eishockeybund - DEB - als Ausrichter der WM 2027 in Bedrängnis gebracht; er erwägt sogar, die WM wieder abzugeben. Denn mehrere Nationen wie etwa Weltmeister Finnland haben angekündigt, nicht gegen Russland anzutreten. Zudem droht eine Reihe von Sponsoren damit, ihre Zahlungen an die IIHF und die WM-Ausrichter einzustellen, sollte Russland tatsächlich teilnehmen.

Bundesregierung will helfen

Das Thema beschäftigt inzwischen sogar die Bundesregierung: Sie hat dem Weltverband und dem DEB ihre Unterstützung bei diplomatischen Verhandlungen zugesichert. Die WM in Deutschland solle stattfinden, sagte Regierungssprecher Kornelius. Das wäre angesichts der Boykotte bei einer Zulassung Russlands faktisch aber nicht möglich.

Eigene Versäumnisse des IIHF

Dem Eishockey-Weltverband fallen mit dem Streit offenbar eigene Versäumnisse auf die Füße. Denn der Internationale Sportgerichtshof hatte seine Entscheidung gegen einen Ausschluss Russlands von internationalen Turnieren im Wesentlichen mit formellen und rechtlichen Versäumnissen des IIHF begründet. Dieser hatte den Ausschluss der russischen Mannschaft vor allem mit Sicherheitsbedenken begründet, um eine rein politische Argumentation mit Blick auf den Ukraine-Krieg zu vermeiden. Doch der CAS entschied, dass der Weltverband für Sicherheitsrisiken keine ausreichenden Begründungen geliefert habe.

CAS lässt Hintertürchen offen

Allerdings haben die Sportrichter ein Hintertürchen offengelassen: Sollte die IIHF in einem neuen Verfahren mit einer anderen, rechtlich präziseren Begründung agieren, könnte ein erneuter Ausschluss theoretisch anders bewertet werden, hieß es.

Klarheit schuf der Weltverband bezüglich Belarus: Dessen Männer-Auswahl und die U20 des Landes, das Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützt, dürfen nicht an den kommenden WM-Turnieren teilnehmen. Das bestätigte der IIHF-Disziplinarausschuss.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.