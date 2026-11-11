Bob- und Rodelbahn

In Königssee wurde die Wiederöffnung des Eiskanals gefeiert. (picture alliance / dpa / Uwe Lein)

In den Wiederaufbau sind nach Angaben von Bayerns Innen- und Sportminister Herrmann mehr als 60 Millionen Euro geflossen. Es sei eine riesige ingenieurtechnische und ökologische Herausforderung gewesen, erklärte er. Um die Bahn nachhaltig vor zukünftigen Extremwetterereignissen zu schützen, seien umfassende Schutzmaßnahmen im Wildbachbereich umgesetzt worden. Minsterpräsident Söder erklärte, die neue Bahn werde den Wintersport und die Region stärken.

Bereits vor der feierlichen Eröffnung hatte Rodel-Olympiasieger Loch das erste offizielle Rennen bestritten und den deutschen Meistertitel gewonnen. Den Wettkampf im Einsitzer der Frauen gewann Julia Taubitz, im Doppelsitzer siegten Tobias Wendl und Tobias Arlt sowie Elisa Storch und Pauline Patz

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.