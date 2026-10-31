Die EKD-Vorsitzende Kirsten Fehrs. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Man brauche im Alltag wie in der Politik mehr Mut, Fehler einzugestehen, und mehr Großzügigkeit gegenüber Fehlereingeständnissen, erklärte die Hamburger Bischöfin. Die reformatorische Erkenntnis eröffne einen anderen Umgang mit den eigenen Unzulänglichkeiten. Es gebe immer die Möglichkeit, neu anzufangen.

Am Reformationstag erinnern protestantische Christen an die Anfänge der evangelischen Kirchen. Er ist in den nördlichen und östlichen Bundesländern – mit Ausnahme Berlins – ein gesetzlicher Feiertag. Um den 31. Oktober 1517 verbreitete der damalige Augustinermönch Martin Luther seine 95 Thesen gegen kirchliche Missstände. Dies gilt als Ausgangspunkt einer christlichen Erneuerungsbewegung.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.