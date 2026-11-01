Die EKD-Vorsitzende Kirsten Fehrs. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Man brauche im Alltag wie in der Politik mehr Mut, Fehler einzugestehen, und mehr Großzügigkeit gegenüber Fehlereingeständnissen, erklärte die Hamburger Bischöfin. Die reformatorische Erkenntnis eröffne einen anderen Umgang mit den eigenen Unzulänglichkeiten. Es gebe immer die Möglichkeit, neu anzufangen.

Protestantische Christen haben am gestrigen Reformationstag an die Anfänge der evangelischen Kirchen erinnert. In den nördlichen und östlichen Bundesländern – mit Ausnahme Berlins – war ein gesetzlicher Feiertag. Im Jahr 1517 hatte der Augustinermönch Martin Luther um den 31. Oktober herum seine 95 Thesen gegen kirchliche Missstände verbreitet. Damit setzte er den Ausgangspunkt für eine christliche Erneuerungsbewegung.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.