Ausschreitungen beim Spiel zwischen Besiktas und Hapoel Be'er Scheva in Georgien. (AFP / STRINGER)

Die Begegnung musste wegen Zusammenstößen zwischen türkischen Fans und der georgischen Polizei unterbrochen werden. Anlass war offenbar ein Plakat, auf dem die Anhänger von Besisktas Freiheit für Palästina forderten.

Besiktas sprach von einem "unverhältnismäßigen Einsatz von Polizeigewalt". Der Verein schaltete das türkische Generalkonsulat in Batumi sowie die Uefa ein. Das Innenministerium in Tiflis wies die Darstellung zurück und betonte, türkische Fans hätten Polizisten attackiert. Der türkische Außenminister Fidan telefonierte inzwischen mit seiner georgischen Kollegin.

Die Uefa hatte die Partie aus Sicherheitsgründen nach Georgien verlegt, da sich die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel wegen des Gaza-Kriegs massiv verschlechtert hatten.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.