Klimaauswirkungen
El Niño: Brasilianischer Bundesstaat Pará ruft nach Tausenden Waldbränden den Umweltnotstand aus

Der brasilianische Bundesstaat Pará hat nach zahlreichen Waldbränden den Umweltnotstand ausgerufen.

    Das Bild zeigt eine Luftaufnahme von einem Waldgebiet. Es ist ein Fluss zu sehen.
    Das Amazonasgebiet im Bundesstaat Pará (picture alliance / dpa / Larissa Schwedes)
    Wie die Behörden mitteilten, ist Landwirten und Viehzüchtern das Abbrennen von Weideflächen für die nächsten 120 Tage verboten. Zudem würden zusätzliche Mittel zur Brandbekämpfung bereitgestellt. Nach Angaben des brasilianischen Weltraumforschungsinstituts wurden in Pará seit Monatsbeginn mehr als 5.000 Waldbrände registriert.
    Hintergrund ist auch das Klimaphänomen El Niño, welches für höhere Wassertemperaturen im Pazifik und gleichzeitig für mehr Trockenheit und höhere Temperaturen im brasilianischen Amazonasgebiet sorgt. Die Vereinten Nationen rechnen in den nächsten Wochen mit noch stärkeren Auswirkungen.
    Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.