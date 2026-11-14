Klimaauswirkungen

Wie die Behörden mitteilten, ist Landwirten und Viehzüchtern das Abbrennen von Weideflächen für die nächsten 120 Tage verboten. Zudem würden zusätzliche Mittel zur Brandbekämpfung bereitgestellt. Nach Angaben des brasilianischen Weltraumforschungsinstituts wurden in Pará seit Monatsbeginn mehr als 5.000 Waldbrände registriert.
Hintergrund ist auch das Klimaphänomen El Niño, welches für höhere Wassertemperaturen im Pazifik und gleichzeitig für mehr Trockenheit und höhere Temperaturen im brasilianischen Amazonasgebiet sorgt. Die Vereinten Nationen rechnen in den nächsten Wochen mit noch stärkeren Auswirkungen.
Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.