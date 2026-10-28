Regierungspläne

Das Elterngeld soll steigen. (Peter Kneffel/dpa)

Zudem ist den Angaben zufolge eine Reihe von Anpassungen vorgesehen. So soll es anders als zwischenzeitlich geplant bei einer Bezugsdauer von maximal 14 Monaten bleiben, wenn beide Elternteile jeweils mindestens vier Monate nehmen. Auch Alleinerziehende können weiterhin bis zu 14 Monaten Elterngeld erhalten.

Familienministerin Prien sagte der Deutschen Presse-Agentur, man setze damit ein Zeichen für junge Familien, dass man sie unterstütze. Außerdem behalte der Entwurf auch den Haushalt im Blick. Wann die Reform in Kraft treten soll, ist noch offen.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.