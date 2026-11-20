Der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani. (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Vyacheslav Prokofyev)

Nach einer Begrüßung mit militärischen Ehren durch Bundespräsident Steinmeier und einem anschließenden Gespräch sind Beratungen mit Bundeskanzler Merz geplant. Am Abend soll es ein Staatsbankett zu Ehren von Tamim bin Hamad geben. Katar vermittelt im Iran-Krieg seit einem Waffenruheabkommen im April bei den Bemühungen zur Wiederaufnahme der Friedensgespräche. Das an Erdgas- und Ölvorkommen reiche Golfemirat wurde im Verlauf des Krieges selbst wiederholt Opfer heftiger iranischer Angriffe, insbesondere auf seine Energie-Infrastruktur.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.