Dies teilte Bundeskanzler Merz nach einem Treffen mit dem Emir des Golfsstaats, Tamim bin Hamad Al Thani mit. Dadurch würden auf beiden Seiten Bereiche wie Künstliche Intelligenz, Halbleiter und Luftfahrt gestärkt. Man habe zudem eine engere Zusammenarbeit bei der Cyberabwehr sowie beim Wiederaufbau Syriens vereinbart, fügte Merz hinzu.
Der Emir war zuvor zu seinem zweitägigen Staatsbesuch von Bundespräsident Steinmeier empfangen worden.
Katar ist einer der größten Erdgasproduzenten der Welt. Das Land hält auch Anteile an deutschen Unternehmen wie Volkswagen, Siemens oder der Deutschen Bank.
Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.