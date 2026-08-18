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Diese seien vor der Küste des Landes im Meer gelandet, teilte das Verteidigungsministerium der Emirate mit. Schäden oder Verletzte wurden nicht gemeldet. Zunächst war unklar, ob die Raketen von der Luftabwehr abgeschossen wurde oder von selbst ins Wasser stürzten. Teheran bestätigte den Angriff bislang nicht.

Der Iran hatte die Vereinigten Arabischen Emirate zu Beginn des Kriegs mit den USA und Israel wiederholt angegriffen. Der Golfstaat ist mit den USA verbündet und hatte im Jahr 2020 im Rahmen des Abraham-Abkommens seine Beziehungen zu Israel normalisiert.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.