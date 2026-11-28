Ramona Pop von der Verbraucherzentrale Bundesverband (picture alliance/dpa | Annette Riedl)

Zudem stiegen die Gaspreise derzeit stark, erklärte Pop. Auch hier müsse die Regierung mit Blick auf den Winter möglicherweise etwas tun. Als ein Beispiel nannte sie Direktzahlungen an besonders betroffene Bürger. Dies wäre zielgenauer als eine Unterstützung mit der Gießkanne wie etwa durch den Tankrabatt beim Benzin, der zudem viel Geld koste.

Kritik am geplanten Spritpreisdeckel

Die Verbraucherschützerin kritisierte auch den derzeitigen Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums für einen Spritpreisdeckel, der im kommenden Jahr den Tankrabatt ablösen soll und an strenge Bedingungen geknüpft ist. Pop sagte, wenn man eine solche Maßnahme auf den Weg bringe, dann sollten die Menschen auch etwas davon spüren. Zudem sollte sich das Bundeskartellamt die Strukturen auf diesem Markt genauer anschauen. Man habe den Eindruck, dass die meisten Verfahren eher im Sande verliefen.

Das Interview der Woche mit Ramona Pop wird am Sonntag um 11.05 Uhr im Deutschlandfunk gesendet. Sie können es außerdem in unserer App hören.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.