Ein US-amerikanischer Paladin-Panzer auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern (picture alliance/dpa/Daniel Löb)

Das berichtet das Nachrichtenportal "Politico". Der stellvertretende Leiter der US-Vertretung bei der NATO, Oudkirk, habe den Verbündeten erklärt, dass beim Treffen der NATO-Außenminister am kommenden Mittwoch in Brüssel noch keine Entscheidungen vorliegen werden.

Grund ist laut dem Bericht, dass Washington noch verschiedene Angebote der Verbündeten prüfen möchte, mehr Verantwortung zu übernehmen. Dabei gehe es um militärische Kapazitäten, die bislang von den USA gestellt worden seien.

Das Pentagon hatte Ende Juni damit begonnen, seine Truppenpräsenz in Europa auf den Prüfstand zu stellen. Bereits Anfang Mai hatte das US-Verteidigungsministerium den Abzug von 5.000 US-Soldaten aus Deutschland angekündigt.

In Europa waren zuletzt rund 80.000 US-Soldaten stationiert.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.