Der Entwurf für das Kommunismus-Mahnmal wurde in Berlin vorgestellt. (picture alliance / epd-bild / Christian Ditsch)

Der Siegerentwurf „Formation und Aufbruch“ stammt vom Leipziger Architekturbüro ZILA: 121 zehn Meter hohe Stelen aus Aluminium, manche gekrümmt und quer liegend, sollen künftig im Berliner Spreebogenpark zwischen Bundeskanzleramt und Bundestag stehen. Der Bau soll im kommenden Frühjahr beginnen und im Herbst abgeschlossen sein. Für Wettbewerb und Realisierung stellt der Bund fünf Millionen Euro bereit.

Der Bundestag hatte sich 2019 für die Errichtung eines Mahnmals ausgesprochen, das zusätzlich zum noch nicht fertiggestellten Freiheits- und Einheitsdenkmal entstehen soll. Es soll an die Menschen erinnern, die unter der kommunistischen Gewaltherrschaft in der DDR verfolgt, entrechtet, inhaftiert oder ermordet wurden.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.