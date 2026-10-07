Thüringens Ministerpräsident Voigt will Entzug der Doktorwürde akzeptieren und zieht eine Klage zurück. (Martin Schutt/dpa)

Der CDU-Politiker erklärte in Erfurt, die Entscheidung falle ihm nicht leicht. Ein Rechtsstreit über mehrere Instanzen binde aber viel Zeit, Energie und Aufmerksamkeit. Er wolle seine ganze Kraft den Bürgern Thüringens widmen.

Voigt wird vorgeworfen, in seiner Dissertation im Fach Politikwissenschaft aus dem Jahr 2008 unsauber gearbeitet zu haben. Die Plagiatsvorwürfe waren kurz vor der Landtagswahl 2024 aufgekommen. Im Januar wurde bekannt, dass die Technische Universität Chemnitz nach einer langwierigen Prüfung entschieden hat, Voigt die Doktorwürde abzuerkennen.

Vor allem die oppositionelle AfD setzte Voigt wegen des Entzugs seines Doktortitels immer wieder unter Druck.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.