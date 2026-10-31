Elif Eralp auf dem Landesparteitag in Berlin (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Die Spitzenkandidatin Eralp warb um Zustimmung zu den Sondierungsergebnissen. Sie betonte, man habe viele Inhalte durchsetzen können. Eralp, die für den Parteitag unter Polizeischutz steht, äußerte sich auch zu dem Bericht des Magazins "Der Spiegel", der seit Tagen für Diskussionen sorgt. Daraus ging hervor, dass sie Angst um ihre Familie hat, wenn sie sich explizit zu einem Hamas-Sympathisanten in Berlin äußert. Eralp sagte, Angst um seine Familie zu haben, sei eine Selbstverständlichkeit. Sie werde dadurch aber nicht daran gehindert, gegen jede Form von Gewalt in Berlin vorzugehen.

Wenn die Delegierten mehrheitlich zustimmen, sollen die Koalitionsgespräche mit Grünen und Sozialdemokraten am Montag beginnen. Gelingt die Regierungsbildung, könnte Eralp erste Regierende Bürgermeisterin ihrer Partei in Berlin werden.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.