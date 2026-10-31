Elif Eralp auf dem Landesparteitag in Berlin (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Eralp sagte, die politischen Angriffe gegen sie und die Partei hätten jedes Maß verloren. Die Linke werde das aber überstehen und die Veränderungen, für die man gewählt worden sei, in Berlin umsetzen. Mit Blick auf den Bericht des "Spiegel" zu ihren Aussagen über einen bekannten Palästina-Aktivisten sagte Eralp, Angst um die eigene Familie zu haben, sei eine Selbstverständlichkeit. Sie werde dadurch aber nicht daran gehindert, gegen jede Form von Gewalt in Berlin vorzugehen.

Die Delegierten auf dem Landesparteitag stimmen heute über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit Grünen und SPD ab. Gelingt die Regierungsbildung, könnte Eralp erste Regierende Bürgermeisterin ihrer Partei in Berlin werden.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.