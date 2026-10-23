Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete unter Verweis auf regionale Behörden darüber hinaus von mindestens 46 Verletzten. Nach Informationen des geologischen Dienstes der USA hatte das Beben eine Stärke von 7,0. Das Epizentrum lag in einer Bergregion etwa 390 Kilometer nordöstlich von Lhasa, der Hauptstadt Tibets.
Erdbeben sind in China relativ häufig. Im Januar 2025 waren bei einem Beben im ländlichen Bezirk Tingri in Tibet mindestens 126 Menschen ums Leben gekommen.
Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.