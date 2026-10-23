China
Erdbeben der Stärke 7,0 in Tibet - mindestens 16 Tote

In China sind bei einem Erdbeben in der autonomen Region Tibet mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen.

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
    Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)
    Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete unter Verweis auf regionale Behörden darüber hinaus von mindestens 46 Verletzten. Nach Informationen des geologischen Dienstes der USA hatte das Beben eine Stärke von 7,0. Das Epizentrum lag in einer Bergregion etwa 390 Kilometer nordöstlich von Lhasa, der Hauptstadt Tibets.
    Erdbeben sind in China relativ häufig. Im Januar 2025 waren bei einem Beben im ländlichen Bezirk Tingri in Tibet mindestens 126 Menschen ums Leben gekommen.
    Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.