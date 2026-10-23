Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete unter Verweis auf regionale Behörden darüber hinaus von mindestens 32 Verletzten. Nach Informationen des geologischen Dienstes der USA lag das Epizentrum des Bebens in einer Bergregion etwa 390 Kilometer nordöstlich von Lhasa, der Hauptstadt Tibets.
Erdbeben sind in China relativ häufig. Im Januar 2025 waren bei einem Beben im ländlichen Bezirk Tingri in Tibet mindestens 126 Menschen ums Leben gekommen.
Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.