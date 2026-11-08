Nach nationalen Behördenangaben hatte es eine Stärke von 5,7. Es folgten schwächere Nachbeben. Japanische Medien berichteten von mindestens 22 Verletzten. Am stärksten waren die Erschütterungen nach amtlichen Messungen in der Präfektur Aichi. Das Beben war auch in Kyoto und Nara zu spüren, in Tokio dagegen nicht.
Die japanische Wetterbehörde rief die Menschen auf, sich in der kommenden Woche auf mögliche starke Beben einzustellen, insbesondere in den nächsten zwei bis drei Tagen.
Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.