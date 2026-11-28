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Nach Angaben der US-Erdbebenwarte lag das Epizentrum rund sechs Kilometer vor der kalifornischen Küste. Berichte über Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr von Los Angeles teilte mit, dass auch keine Schäden an der Infrastruktur festgestellt worden seien.

Bürgermeisterin Bass rief die Bevölkerung auf, sich auf mögliche Nachbeben vorzubereiten. Ein zweites Beben der Stärke 4,5 wurde kurz darauf gemeldet. Kalifornien ist aufgrund seiner Lage an der Grenze zwischen der Pazifischen und der Nordamerikanischen Erdplatte besonders anfällig für Erdbeben.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.