Die Skyline von Los Angeles (dpa-Bildfunk / AP / Nick Ut)

Berichte über Verletzte oder gravierende Schäden an der Infrastruktur gab es zunächst nicht. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte lag das Zentrum der Erdstöße rund sechs Kilometer vor der kalifornischen Küste, später wurde ein Nachbeben der Stärke 4,5 gemeldet. Bürgermeisterin Bass rief die Bevölkerung auf, sich auf weitere Erschütterungen vorzubereiten. Kalifornien ist aufgrund seiner Lage an der Grenze zwischen der Pazifischen und der Nordamerikanischen Erdplatte besonders anfällig für Beben.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.