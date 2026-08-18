Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan (picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki)

Das türkische Präsidialamt teilte nach einem Telefonat der beiden Politiker mit, angesichts der anhaltenden Spannungen müsse man auf Diplomatie setzen. Die Türkei sei bereit, Friedensbemühungen zu unterstützen.

Die USA und der Iran hatten Mitte Juni ein Rahmenabkommen über ein Kriegsende vereinbart, das gestern nach 60 Tagen ausgelaufen ist. Das Abkommen sah unter anderem vor, alle Kampfhandlungen einzustellen und den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus wieder zu normalisieren. Es kam aber trotz der Vereinbarung weiter zu gegenseitigen Angriffen. Auch der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ist bis heute massiv eingeschränkt. Der Iran verhandelt derzeit mit dem Oman als zweitem Anrainerstaat darüber, wie die Passage durch die Meerenge künftig geregelt werden könnte.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.