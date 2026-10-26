Auf Phuket gab es nach schweren Unwettern Überschwemmungen und Erdrutsche. (picture alliance / Phuket province's Public Relations Department via AP / Uncredited)

Besonders betroffen war die südwestliche Region Kandu, zu der auch der Urlaubsort Patong gehört. Die Behörden richteten mehrere Notunterkünfte ein. Menschen kamen nach derzeitigem Stand nicht zu Schaden.

Zum Ende der diesjährigen Regenzeit in Thailand werden in den kommenden Tagen weitere Niederschläge erwartet. Die Insel Phuket an der Andamanensee verzeichnet jährlich rund 14 Millionen Besucher. Deutschland gehört zu den wichtigsten Herkunftsorten von Touristen.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.