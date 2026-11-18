Eine Frau und ein Mädchen in einer Küche (Symbolfoto) (picture alliance / Monkey Business 2 / Shotshop / Monkey Business 2)

Hilfsbereitschaft ist bereits im Alter zwischen 5 und 8 Jahren mit geschlechterstereotypischen Vorstellungen verbunden, wie die Forschenden schreiben . Ähnliche Befunde stellten sie den Angaben zufolge bei Erwachsenen fest: Auch bei ihnen richten sich Erwartungen an Hilfsbereitschaft eher an Mädchen als an Jungs.

Laut den Forschenden wird die Hilfsbereitschaft gerade dann eher von Mädchen erwartet, wenn die helfende Person für die Allgemeinheit eigene Opfer bringen muss - und nicht das tun kann, was sie eigentlich möchte.

In der Erhebung werden die unterschiedlichen Erwartungen teilweise auf allgemeinere gesellschaftliche Stereotype zurückgeführt. Allerdings ließen sich die Befunde damit nicht vollständig erklären, heißt es. Die Forschenden befragten 200 Kinder und 200 Erwachsene aus den USA. Sie ermittelten, von wem die Befragten unter verschiedenen Umständen Hilfe erwarteten.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.