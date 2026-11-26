Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. (dpa / Michael Kappeler)

Der Vorschlag steht in einem 17-seitigen Papier des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, das unter anderem der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zur Begründung heißt es, dass Bremen eine besondere kolonialhistorische Bedeutung habe. Dort gebe es seit langem zivilgesellschaftliches Engagement und auch Forschung zum Thema. Auch dem Übersee-Museum komme eine besondere Rolle zu.

Zunächst soll aber eine Machbarkeitsstudie prüfen, unter welchen Voraussetzungen die Institution in der Hansestadt entstehen könnte. Dazu sollen auch Vertreter aus ehemals kolonialisierten Gebieten gehört werden. Im Falle einer positiven Entscheidung soll das Übersee-Museum die Federführung bekommen.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.