Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt gegen zwei Belarussen wegen Sabotageverdachts. (picture alliance/dpa/Felix Hörhager)

Die beiden Männer im Alter von 39 und 50 Jahren befänden sich seit ⁠Anfang des Monats in Untersuchungshaft. Sie seien im Auftrag einer fremden Regierung oder Vereinigung unterwegs gewesen. Das Magazin "Der Spiegel" berichtet unter Berufung auf Sicherheitskreise, Auftraggeber sei Russland.

Gegen die Männer laufen dem Bericht zufolge auch Ermittlungen in Rumänien. Sie sollen im September in der Stadt Brasov an einem Brandanschlag beteiligt gewesen sein. Die ‌rumänische Staatsanwaltschaft für organisierte Kriminalität hat nach eigenen Angaben die Auslieferung beantragt.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.