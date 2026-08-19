CNN-Bericht

Gegen den chinesischen Komiker Guo Degang wird ermittelt. (picture alliance / Sipa USA / Imaginechina)

Wie der US-Sender CNN berichtet, wurden alle Auftritte von Guo Degang abgesagt und eine Untersuchung eingeleitet. Er soll bei einem Gastspiel in der Stadt Wuhan Ende Juli ein Lied umgedichtet haben, das kommunistischen Widerstandskämpfern gewidmet ist. In eingereichten Beschwerden hieß es, Guo habe ein revolutionäres Werk verzerrt und gegen die öffentliche Moral verstoßen.

Guo gilt als einer der bekanntesten Comedians Chinas und ist in der Vergangenheit auch schon in anderen Ländern aufgetreten. Comedy und Kabarett werden von der chinesischen Führung nur eingeschränkt geduldet.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.