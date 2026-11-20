Die französische Justiz ermittelt gegen den Regisseur Guillaume Nicloux, den Schauspieler Gerard Depardieu und den Schriftsteller Michel Houellebecq wegen des Verdachts der Vergewaltigung. (AFP / JOEL SAGET DIMITAR DILKOFF)

Das berichtet die französische Internet-Zeitung "Mediapart". Demnach reichte eine Schauspielerin bereits im Mai vergangenen Jahres Klage gegen die beiden Männer ein. Den Angaben zufolge soll sich die Tat bei Dreharbeiten für den 2019 erschienenen Film "Thalasso" ereignet haben, in dem Depardieu und Houellebecq mitspielten. Die Klägerin werfe Depardieu vor, sie während des Drehs vergewaltigt zu haben, während Houellebecq sie festgehalten habe. Auch Houellebecq habe sie sexuell missbraucht. Der Regisseur Guillaume Nicloux soll die Vergewaltigung gefilmt haben.

Depardieu und Houellebecq äußerten sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Der Schauspieler ist bereits in einem anderen Fall wegen Vergewaltigung angeklagt.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.