Nach Orbán

Miklos Sesztak als ungarischer Minister für nationale Entwicklung im Sommer 2017 (Archiv) (imago images / ZUMA Press / Robert Szaniszlo via www.imago-images.de)

Die Antikorruptionsbehörde ermittelte eigenen Angaben zufolge wegen des Vorwurfs der Bestechung gegen den früheren Minister für nationale Entwicklung, Sesztak. Demnach wurde Bargeld im Wert von rund 17,6 Millionen Euro sichergestellt. Dies sei etwa versteckt in Lagerhäusern oder vergraben in Wäldern entdeckt worden. Ministerpräsident Magyar erklärte, von heute an sei Orbán ein gestürzter Mafiaboss. Er bezeichnete zudem die Partei des früheren Ministerpräsidenten, Fidesz, als kriminelle Organisation.

Seit dem Amtsantritt von Magyar gehen die ungarischen Behörden gegen Verfehlungen unter dessen Vorgänger vor. In dieser Woche hatte ein Gericht Untersuchungshaft gegen den Bruder von Orbán wegen Menschenhandels angeordnet. Zuvor war der ehemalige Zentralbankchef Matolcsy wegen Wirtschaftsbetrugs festgenommen worden.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.