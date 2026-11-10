Der Schriftsteller Michel Houellebecq. (imago images / Manuel Cedron)

Wie mehrere französische Medien unter Berufung auf Justizkreise melden, leitete ein Untersuchungsrichter in Nanterre bei Paris ein Ermittlungsverfahren gegen den Schriftsteller ein. Demnach wird ihm Beihilfe zur Anstiftung zu Diskriminierung, Hass oder Gewalt vorgeworfen. Hintergrund sind Aussagen Houellebecqs in einem Interview, das im November 2022 in der Zeitschrift "Front populaire" veröffentlicht wurde. Darin hatte der Autor des Romans "Unterwerfung" Muslime als Bedrohung für die Sicherheit der Franzosen mit französischen Wurzeln dargestellt.

Die Union der Moscheen Frankreichs hatte im Januar 2023 Strafanzeige gegen Houellebecq, den Interviewpartner Onfray und den Direktor der Zeitschrift, Simon, erstattet. Houellebecqs Anwälte weisen die Vorwürfe zurück. Die Aussagen seien von der Meinungs- und Ausdrucksfreiheit gedeckt.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.