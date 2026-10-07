Niedersachsen

Immunität von Niedersachsens SPD-Fraktionschef Politze aufgehoben (Julian Stratenschulte / dpa)

Der Anwalt von Politze sagte, die Verbindung zu diesem Ermittlungskomplex sei eindeutig. Gegen Krach, der Spitzenkandidat der SPD bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus war, besteht nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hannover der Anfangsverdacht auf Vorteilsannahme in zwei Fällen. Die Taten sollen sich während Krachs Amtszeit als Regionspräsident in Hannover zugetragen haben.

Gegen Politze steht nun der Verdacht im Raum, hierzu Beihilfe geleistet zu haben.

Am Vormittag hatte der niedersächsische Landtag seine Immunität aufgehoben. Politze erklärte, vollumfänglich mit der Staatsanwaltschaft kooperieren zu wollen. Sowohl er als auch Krach weisen alle Vorwürfe zurück.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.