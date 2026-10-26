Die "Mein Schiff 3" liegt an der Columbuskaje. (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Eine Sprecherin erklärte, es sei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. Man prüfe, ob der Kapitän gegen die Sorgfaltspflicht verstoßen habe.

Das Kreuzfahrtschiff mit mehr als 2.400 Passagieren an Bord war gestern kurz nach dem Ablegen in Richtung der Kanarischen Inseln von einer Sturmböe erfasst worden, obwohl es von Schleppern begleitet wurde. Der Wind trieb es gegen zwei angelegte Containerschiffe. Angesichts der Schäden auf "Mein Schiff 3" wurde die Kreuzfahrt abgesagt; es soll nun ins Dock gebracht werden. Auch an den beiden Frachtern entstanden erhebliche Schäden. Verletzt wurde niemand.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.