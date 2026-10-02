Ein Flguzeug von Flydubai im Landeanflug auf Tel Aviv (Archiv) (Imago / Anadolu Agency / Samir Abdalhad (Symbolbild))

Gesicherte Details sind bisher nicht bekannt. Der Copilot soll am Mittwoch im Cockpit auf den Kapitän eingestochen haben. Welchen Gegenstand er dabei benutzte und ob dieser an Bord gebracht wurde oder bereits im Flugzeug lag, haben die Ermittler bislang nicht öffentlich mitgeteilt. Passagiere überwältigten den Verdächtigen, andere Besatzungsmitglieder übernahmen die Steuerung und landeten das Flugzeug sicher in Saudi-Arabien.

Der verletzte Flugkapitän äußerte sich heute zum Ablauf der Beinahe-Katastrophe. Es sei ihm trotz seiner schweren Stichverletzungen gelungen, die Cockpit-Tür zu öffnen.

Zu dem Motiv des Angriffs gibt es noch keine gesicherten Informationen. Israelischen Regierungsvertretern zufolge handelte es sich um einen versuchten islamistischen Anschlag.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.