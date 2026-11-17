So schreibt ein Forschungsteam im Fachmagazin PNAS, dass Männer in Süd- und Südostasien vor 7.000 Jahren mit 1,78 Meter überdurchschnittlich groß waren. Bis ins 19. Jahrhundert schrumpften sie aber um im Schnitt 18 Zentimeter auf 1,60 Meter - wie im Rest der Welt zu dieser Zeit. Ähnlich sieht es bei Frauen in China aus.
Grund für die Schwankungen ist laut den Forschenden das Zusammenspiel von Gesellschaft, Wirtschaft und Ernährung: Weil in China die Bevölkerungsdichte stieg, gab es weniger und qualitativ schlechteres Essen für die einfachen Leute.
Nordeuropäer waren lange eher klein
In Nord-Europa waren Männer zum Ende der Steinzeit vor 5.000 Jahren mit 1,62 Metern eher klein, aber als Hirtenvölker aus dem Osten die Milchwirtschaft mitbrachten, stieg auch ihre Körpergröße - bevor sie im Mittelalter wegen schlechterer Ernährung wieder sank.
Die Forschenden haben rund 18.000 Knochenfunde aus 45 Ländern in Europa und Asien ausgewertet. Damit decken sie einen Zeitraum von rund 7.000 Jahren ab.
Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.