Am Ende der Steinzeit waren die Menschen in Asien deutlich größer als in Nordeuropa. (IMAGO / Pond5 Images )

Grund für die Schwankungen ist laut den Forschenden das Zusammenspiel von Gesellschaft, Wirtschaft und Ernährung: Weil in China die Bevölkerungsdichte stieg, gab es weniger und qualitativ schlechteres Essen für die einfachen Leute.

Nordeuropäer waren lange eher klein

In Nord-Europa waren Männer zum Ende der Steinzeit vor 5.000 Jahren mit 1,62 Metern eher klein, aber als Hirtenvölker aus dem Osten die Milchwirtschaft mitbrachten, stieg auch ihre Körpergröße - bevor sie im Mittelalter wegen schlechterer Ernährung wieder sank.

Die Forschenden haben rund 18.000 Knochenfunde aus 45 Ländern in Europa und Asien ausgewertet. Damit decken sie einen Zeitraum von rund 7.000 Jahren ab.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.