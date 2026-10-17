Fünfter Tag in Folge

Bei Protesten in der albanischen Hauptstadt Tirana ist es erneut zu Gewalt gekommen. (picture alliance / Anadolu / Olsi Shehu)

Demonstranten griffen in der Hauptstadt Tirana Polizisten mit Steinen an und steckten Mülltonnen in Brand. Die Polizei setzte nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP Gummigeschosse und Wasserwerfer ein.

Die Proteste in Tirana und anderen albanischen Städten dauern seit fünf Tagen an. Sie richten sich unter anderem gegen Missstände an den Universitäten sowie hohe Studiengebühren. Inzwischen wird auch der Rücktritt von Ministerpräsident Rama gefordert.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.