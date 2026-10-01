Mehr als 600 Festnahmen

Seit Tagen protestieren Schülerinnen und Schüler an den Oberschulen, wie hier in Lille. (Jean-Francois Badias / AP / dpa)

Im westfranzösischen Nantes brannte die Eingangshalle einer Schule ab. In Marseille wurden mehrere Busse und ein Feuerwehrauto in Brand gesetzt. Auch aus dem Pariser Vorort Saint-Denis wurden erneut gewaltsame Auseinandersetzungen gemeldet; dort setzte die Polizei Tränengas gegen die Demonstranten ein. Insgesamt gab es nach offiziellen Angaben Proteste an 340 Schulen. Die Regierung berief eine Krisensitzung ein. Bislang wurden mehr als 600 Personen festgenommen - viele von ihnen minderjährig.

Die seit Tagen andauernden Proteste richten sich gegen marode Gebäude, überfüllte Klassen und einen Mangel an Lehrkräften. Inzwischen hat sich der Protest auf Universitäten in Frankreich ausgeweitet. Der Gewerkschaft Union Étudiante zufolge gab es an rund 30 Hochschulen Blockaden.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.